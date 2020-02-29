Vali Zülkif Dağlı'dan Vakıf incelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Zülkif Dağlı'dan Vakıf incelemesi - Son Dakika

Vali Zülkif Dağlı'dan Vakıf incelemesi

6 saat önce

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kreşinde öğrencilerle buluştu.

Vali Zülkif Dağlı'dan Vakıf incelemesi, System.String[]

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kreşinde öğrencilerle buluştu.


Vali Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren kreş, meslek edindirme kursları ve Sosyal Market ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü birimlerinde incelemelerde bulundu. Dağlı Vakıf kreşinde öğrencilerle tek tek ilgilendi. Meslek edindirme kurslarından faydalanan kursiyerler ile hasbihal eden Dağlı, Göç İdaresi Müdürü Seyhan Akyüz'den de kurum ile ilgili bilgi aldı. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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