Validasyon Nedir, Nasıl Hesaplanır? Tıpta Validasyon Neden Önemlidir?

Validasyon kelimesini insanlar tıp alanındaki haberler sıklıkla duymakta ve oldukça da merak etmektedir. Bu durum validasyon olayının araştırılmaya devam edildiğini göstermektedir.

Validasyon Nedir?

Bir sürecin, bir ürünün veya bir sistemin işlevini önceden belirlenmiş gerekliliklere göre yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bütününe validasyon denmektedir.

Bu sayede sistemin güvenilirliği kontrol edilmiş olmaktadır. Kaliteli sistemlerin temelini validasyon çalışmaları oluşturmaktadır.

Validasyon çalışmalarının yapılması beraberinde bir süreci de getirmektedir. Bu çalışmalar ve kontroller belgelere dayandırılmaktadır. Çeşitli ölçümler söz konusu olmaktadır. Hatta bu ölçümler aslında sistemi kullanan kişiler tarafından değil bağımsız bir göz tarafından yapılmalıdır. Yapılan her işlem belgelendirilerek validasyon çalışmaları amacına ulaşır.

Validasyon Nasıl Hesaplanır?

Validasyon hesaplaması çeşitli adımlardan oluşmaktadır. İlgili sistemin amaçlara uygunluğu objektif olarak test edilir ve yazılı belgeye aktarılır.

Burada performans belirlemek için ölçme işlemi yapılır. Performans ölçülerini doğruluk, tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik ve en düşük tayin limiti faktörleri belirlemektedir.

Validasyon çalışmaları sonucunda sonuçlar kriterlere uygunluk bakımından değerlendirilir ve doğrulama işlemleri yapılır.

Doğrulama işlemi aslında ara bir kontroldür. İlgili cihazın kullanım süresinin geçerli olup olmadığı kontrol edilir.

Sonuçlar istatistik değerler kullanılarak dosyalanır. Hesaplama ve değerlendirme sürecinde çalışmalarda iki kişi ya da daha fazla kişi yer alabilmektedir.

Sonuçların analiz edilmesinde sonuçların dağılım kontrolü, ortalama değer, standart sapmanın hesaplanması, tekrarlanabilirlik kontrolü testi, ortalamaların kontrolü, sonuçların değerlendirilmesi adımlarında yer alan hesaplamalarla yapılmaktadır. Bu hesaplamalar belirli formüllere dayanmaktadır. Bu formüller üzerinden gerçekleşmektedir.

Tıpta Validasyon Neden Önemlidir?

Tıp alanında yürütülen validasyon çalışmalarının sektöre ve insanlığa sağladığı avantajları bulunmaktadır.

Validasyon resmi gereksinimlerden dolayı yapılabildiği kadar kalite emniyeti, işlem optimizasyonu, kalite maliyetinin azalmasından dolayı da gerçekleştirilmektedir.

Tıpta validasyon çalışmaları işlem kalitesini kontrol edebilmekte ve işlem kapasitesini belirleyebilmektedir. Çalışmalarda ilgili tıp ekipmanları ayarlarıyla beraber aralıklı olarak kontrol edilmekte ve izlenebilmektedir.

Bu sayede tıp alanındaki kritik olan durumlar belirlenebilmektedir. İlgili cihazların doğru çalışıp çalışmadığı sistemin yeterli olup olmadığı kontrolleri tık sektörünün sağlıklı ve kolay ilerlemesini de sağlamaktadır.

Bu çalışmalar aynı zamanda maliyeti de düşürmektedir. Çünkü ilgili ekipman, işlemler, programlar zamanında kontrol edilmekte ve arıza süreleri uzatılmaktadır.

Böylece doğru çalışan artan ekipman sayesinde cihaz verimi sağlanmakta ve ana para korunmaktadır. Hizmet maliyetlerinde azalma sağlarken tıp sektöründe kullanılan cihazlarda verimlilik artırmaktadır.

İşlemlerin bakımında sektördeki çalışanlar da bilinçlenmektedir. Bu sayede cihaz kullanımından görevli personeller şikayetlerini azaltmakta ve işlerine konsantre olabilmektedir.

Validasyon çalışmaları sayesinde tıp alanında kullanılan yeni ekipmanlar ve işlemler çok daha hızlı ve güvenilir olarak kullanılmaktadır. Resmi gereksinimler de karşılanmış olmaktadır. Sektörde işlem standartları gelişerek ekipmanların kapasitesi artmakta sınırlar doğru belirlenmektedir.

Validasyon bir doğrulamadır. Tıp sektöründe kullanılan tüm ekipmanlar, sistemler ve yapılan çalışmalar doğrulanmakta ve kontrol edilmektedir. Bu kontroller ve doğrulanmalar neticesinde eksikler giderilmekte ve sağlık sektörü konforlu ilerlemektedir.

Bu öneme dayanarak Adli Tıp Kurumu metot validasyon eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Bu sayede tıp sektöründe önemli bir alan olan laboratuvarların performanslarını belirleyen en önemli faktörler konusunda çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda personel laboratuvar ortamında daha verimli çalışabilmekte ve cihaz hızlılığı sağlanabilmektedir.