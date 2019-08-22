Son Dakika Haberleri: Valide İnsani Yardım Derneğinden Çad'a yardım
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Valide İnsani Yardım Derneğinden Çad'a yardım

1 saat önce

Valide İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda bağışçıların katkılarıyla hazırlanan yardımı, Çad'a ulaştırdı.

Valide İnsani Yardım Derneğinden Çad'a yardım, System.String[]

Valide İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda bağışçıların katkılarıyla hazırlanan yardımı, Çad'a ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda bağışçıların vekaleti ile kesilen kurban etleri, "Kurbanla Umut Ol Kardeş Ol" kampanyası kapsamında, Çadlılara dağıtıldı.

Kurban etinin yanı sıra ülkedeki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, yılda bir kez et yiyebilmek için Türkiye'den gelen yardımı bekleyen Afrikalı mazlumları sevindirerek, iki ülke arasındaki sevgiyi pekiştirdiklerini ifade etti.

Kurban Bayramı, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:10 Kaynak: AA
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