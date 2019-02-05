Son Dakika Haberleri: Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki Kamplara Yardım

Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki Kamplara Yardım

41 dakika önce

Valide İnsani Yardım Derneği, iç savaş nedeniyle yurtlarını terk edip Suriye'deki Lazkiye kırsalında kurulan kamplara sığınanlara yardım ulaştırdı.

Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki Kamplara Yardım, System.String[]
Valide İnsani Yardım Derneği, iç savaş nedeniyle yurtlarını terk edip Suriye'deki Lazkiye kırsalında kurulan kamplara sığınanlara yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan gıda yardımı ve yakacağı içeren 30 ton civarındaki yardım malzemesi kamplara ulaştı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, Lazkiye'deki kamplarda kalanların zor durumda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Lazkiye kırsalında derme çatma çadırlardan oluşan yüzlerce mülteci kampı bulunmaktadır, bu bölgelere ulaşan insani yardım dernekleri çok az olduğundan Valide İnsani Yardım Derneği olarak bu bölgelere yoğunlaştık. Çok sayıda sel felaketi ile karşı karşıya kalmış olan bu kamplardaki Müslüman kardeşlerimiz sel felaketleri ile beraber soğuk kış şartlarında çok zor günler geçirmektedir. Bizler de dernek olarak bağışçılarımızdan yardım talep ettik, topladığımız yakacak odun ve gıda yardımlarını hızlı bir şekilde zor durumdaki kardeşlerimize dağıtımlarını gerçekleştirdik. Soğuk kış şartları bitinceye kadar yardımlarımız bu bölgelere ara ara devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Ahmet Yılmaz, Suriye, Lazkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak, 1990 Yılında İşgal Ettiği Kuveyt'e Savaş Tazminatı Ödedi Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız Çaresiz Kadın "Bebeğim Ölüyor" Deyip Çocuğuna Havaya Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki Kamplara Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]