Validebağ Konakları'nda yüzde 10 KDV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

DAP Yapı, 2019'u önemli bir fırsat kampanyası ile uğurlamaya hazırlanıyor.

DAP Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Doğru Alanda Projeler sloganıyla bugüne kadar onbinlerce aileyi ev sahibi yapan DAP Yapı'nın, konut sahibi olmak isteyenler için başlattığı özel kampanya çerçevesinde yıl sonunda bitecek yüzde 10 KDV avantajına ek olarak, yüzde 10 indirim yapılıyor. Böylece, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir konuta yüzde 18 KDV yerine yüzde 8 KDV ödeyerek 169 bin 491 TL kazanan alıcının, kampanya kapsamında ek yüzde 10 indirimle (183 bin 51TL) birlikte toplam kazancı 352 bin 542 TL'ye yükseliyor. 2 milyon TL'lik konutu 1 milyon 647 bin 458 TL'ye alma imkanı sunan kampanya ev hayali kuranlar için son iki senedir getiri potansiyeli yüksek proje ödüllü Validebağ Konakları'nda geçerli olacak.

Validebağ Korusu'na yürüme mesafesinde yer alan ve Boğaz'a komşu proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne 5 dk mesafede konumlanıyor. Validebağ Konakları, az katlı mimarisiyle bölgeye değer katıyor. 5'şer katlı toplam 319 Konak ve 47 dükkandan oluşan, 1+1'den 6+1'e, 70 metrekareden 650 metrekareye farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları, yeşilin tüm zenginliğini sunan koru manzarasına ek olarak, geniş iç bahçeler ve gölet manzarasına da sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Doğru konumda doğru fiyatla konuta ulaşım için bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştiren DAP Yapı olarak şimdi de yılın 'son' fırsatını devreye aldık. Böylece sektörün yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğu bugünlerde DAP Yapı olarak Validebağ Konakları'nda alım fırsatını zirveye taşıdık." ifadelerini kullandı.