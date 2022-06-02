Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü - Son Dakika
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Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü

02.06.2022 14:19
Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü

Üsküdar'daki Validabağ Korusu'nda oğluna göstermek için torpil patlattığı sırada yangına yol açan kişinin yargılandığı dava, suçun ön ödeme kapsamında kalması ve sanığın ödeme yapması nedeniyle düşürüldü.

Üsküdar'daki Validabağ Korusu'nda oğluna göstermek için torpil patlattığı sırada yangına yol açan kişinin yargılandığı dava, suçun ön ödeme kapsamında kalması ve sanığın ödeme yapması nedeniyle düşürüldü.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Göker Uyarer'in avukatı Yunus Tekeş ve Birkan Ayılkan katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan dava açıldığını anımsattı.

Sanık Uyarer'in eyleminin "taksirle yangına neden olma" suçu kapsamında kaldığı belirtilen mütalaada, bu suçun ön ödemeye tabi olduğu kaydedildi. Sanığın belirlenen ön ödemeyi yaptığı belirtilen mütalaada, hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Savunmasında, sanık Uyarer'in çıkan yangını kendi çabasıyla söndürüp, yardım istediğini söyleyen avukatı Tekeş, beraat kararı verilmesini istedi.

Uyarer'in suçunun "taksirle yangına neden olma" suçu kapsamında kaldığını kaydeden mahkeme, sanığın ön ödeme ihtarına uyarak, belirlenen 3 bin 200 lirayı ödemesi gerekçesiyle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Göker Uyarer'in, 12 Ağustos 2021'de, 9 yaşındaki oğlunun internet ortamında izlediği videolar üzerine oluşan merakını gidermek için oyuncakçıdan 30 torpil alarak Validebağ Korusu'nda patlattığı anlatılmıştı.

Yangın çıkaran sanığın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçunu işlediği gerekçesiyle "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanığın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

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