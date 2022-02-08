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Son dakika haber! Validebağ Korusu'ndaki yangın davası; mahkeme korunun doğal sit alanı olup olmadığına dair müzekkere yazılmasına karar verdi - Son Dakika

Son dakika haber! Validebağ Korusu'ndaki yangın davası; mahkeme korunun doğal sit alanı olup olmadığına dair müzekkere yazılmasına karar verdi

08.02.2022 12:19
Son dakika haber! Validebağ Korusu'ndaki yangın davası; mahkeme korunun doğal sit alanı olup olmadığına dair müzekkere yazılmasına karar verdi

Son dakika haberleri... ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Gökhan Uyarer'in (47) davasında mahkeme, söz konusu alanın doğal sit alanı olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi...

ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Gökhan Uyarer'in (47) davasında mahkeme, söz konusu alanın doğal sit alanı olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar verdi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Göker Uyarer katılmazken, sanık avukatı yer aldı. Duruşmada Validebağ Gönüllüleri Derneği adına Avukat Onur Cingil hazır bulundu. Dernek avukatı Onur Cingil söz alarak "Olayı ihbar eden biziz. Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer doğal ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür. Şikayetçiyiz" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin maddi ve manevi kastının olmadığını öne sürerek "Kaldı ki yangını kendi çabalarıyla söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur, beraatine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin katılma talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, bu kurumlardan söz konusu yerin orman alanı olup olmadığı, özel mülk veya doğal tarihi sit alanı olup olmadığı konusunda bilgi verilmesini istedi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Gökhan Uyarer'in oğlunun Youtube'dan torpil ile ilgili videolar izlediği, Uyarer'in de oğlunun merakını gidermek için 30 tane torpil alarak 12 Ağustos 2021'de Üsküdar Validebağ Korusu'na gittiği anlatılıyor.Olay yerinde patlamayan bir torpil fitilinin etrafındaki otları tutuşturması sonucu yangın başladığı anlatılan iddianamede, Uyarer'in yangını ayağıyla söndürmeye çalıştığı ve başarılı olamayınca da olay yerinin yakınındaki özel güvenlik görevlisine haber verdiği belirtiliyor. Olay yeri inceleme raporunda ise Validebağ Korusu'nda 70-80 metrekare alanın yandığı ifade ediliyor. İddianamede Gökhan Uyarer'in "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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İstanbul, Mahkeme, Üsküdar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Validebağ Korusu'ndaki yangın davası; mahkeme korunun doğal sit alanı olup olmadığına dair müzekkere yazılmasına karar verdi - Son Dakika


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