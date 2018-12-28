Son Dakika Haberleri: Validen Afrin ve Cinderes'te İnceleme

Validen Afrin ve Cinderes'te İnceleme

8 dakika önce

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Cinderes ve Afrin bölgelerine gidip, incelemelerde bulundu.

Validen Afrin ve Cinderes'te İnceleme, System.String[]
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Cinderes ve Afrin bölgelerine gidip, incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Doğan, beraberindeki vali yardımcıları Nursal Çakıroğlu, Şenol Bozacıoğlu, Tolga Polat, Orhan Aktürk ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve askeri yetkililerle birlikte Suriye'nin Afrin ve Cinderes bölgelerine gitti. Vali Doğan başkanlığındaki heyet, Hatay Valiliği koordinesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile huzura kavuşturulan bölgede verilen güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerini yerinde inceledi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:34 Kaynak: DHA

Suriye, Rahmi Doğan, Hatay, Afrin, Güncel
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