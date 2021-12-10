Üye Girişi
Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı - Son Dakika

Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı

10.12.2021 16:09

Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısıKIRKLARELİ Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son günlerde Kırklareli'nde arazi alımıyla ilgili ciddi bir taleple karşı karşıya olunduğunu ve alım satım yaparken mağduriyetler oluşmaması yönünde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı

KIRKLARELİ Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son günlerde Kırklareli'nde arazi alımıyla ilgili ciddi bir taleple karşı karşıya olunduğunu ve alım satım yaparken mağduriyetler oluşmaması yönünde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Bilgin son zamanda yaşanan iklimsel değişikliğe değinerek, "Son dönemde yaşadığımız dünyadaki iklim değişikliği ile birlikte ağaçlandırma konusunda önemi ayrıca hepimiz tarafından bilinmekte. Sizler de özellikle bulunduğunuz yerleşim yerlerinde vatandaşlarımızın özelikle son dönemde su ihtiyaçlarını ve benzeri iklimsel ihtiyaçlarını çok net bir şekilde gözlemliyorsunuz. Hatta sizlerden bazılarınız birer çiftçi olarak o sorunları yaşıyorsunuz" dedi.

Kuraklık açısından Trakya'nın çok şanslı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Trakya olarak belki bu yıl şanslıyız ama özellikle Anadolu coğrafyasının içinde bulunan iller, başta Konya, Aksaray, Niğde, Çorum ve benzeri illerimizde bu yıl çok ciddi kuraklık oldu. Vatandaşlarımız ürünlerinden verim alamadı. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Arazi alım satımında dikkatli olun"

Vali Osman Bilgin, son dönemde Kırklareli'nde artan toprak ve arazi taleplerinin mağduriyet yaşatmaması için dikkatli olunması konusunda uyardı. Bilgin, "Özelikle son dönemde ilimiz çok ciddi taleple karşı karşıya, vatandaşlarımız başta İstanbul olmak üzere ilimizden toprak alım satımıyla ilgili ciddi taleplerde bulunuyorlar. Eskiden daha çok Demirköy ilçemiz çok yoğun talep almaktaydı. Şimdi ise baktığımızda son dönemde sadece Demirköy değil merkez ve ilçelerde çok yoğun taleple karşı karşıyayız. Arazi alım satımında hem alıcı hem satıcı bazında ciddi manada mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşlarımızın maalesef kandırıldıklarını görüyoruz. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bu döngü ülkemizin diğer illerinde de geçmişte yaşandı. Örneğin Antalya, Muğla gibi illerde bu döngü yaşandı. Vatandaşlar arazilerini sattılar sonra sattıkları arazide işçi olarak çalışmaya başladılar. Burada mağdur olmamanız önemli, eğer arazi satışı yapacaksınız da özellikle aracıların bazen yer sahiplerinden daha çok karlar kazandığını görmekteyiz. Bu mağduriyetlerin oluşmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Bilgin muhtarlara sertifikalarını verdi.

Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı
Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı
Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı
Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı

Cazibe Merkezi, Osman Bilgin, Kırklareli, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek 16:17 Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha yüksek
Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti 16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL 16:05 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
16:25 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik         
16:26
Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu         
16:16
Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı         
16:08
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Validen arazi alım satımında 'Dikkatli olun' çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement