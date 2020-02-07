Validen Ayvacık'ta deprem sonrası yıkılıp, tekrar yapılan okullarda inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Validen Ayvacık'ta deprem sonrası yıkılıp, tekrar yapılan okullarda inceleme - Son Dakika

Validen Ayvacık'ta deprem sonrası yıkılıp, tekrar yapılan okullarda inceleme

6 saat önce

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, 2017'deki 5.3'lük Ayvacık depreminde hasar görmesi üzerine yıkılarak, yeniden yapılan 2 okul binasında incelemelerde bulundu.

Validen Ayvacık'ta deprem sonrası yıkılıp, tekrar yapılan okullarda inceleme, System.String[]

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, 2017'deki 5.3'lük Ayvacık depreminde hasar görmesi üzerine yıkılarak, yeniden yapılan 2 okul binasında incelemelerde bulundu.

Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen, 5.3 büyüklüğündeki depremde Korubaşı İlkokulu ve Ortaokulu ile Gülpınar İlkokulu ve Ortaokulu'nun binalarında hasar meydana geldi. Okul binaları, 2018 yılında yıkılırken, yenilerinin yapımına başlandı. Vali Orhan Tavlı, beraberinde Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile birlikte inşaat çalışmaları biten okullarda incelemelerde bulundu. Ayvacık depreminin ardından konteyner okullarda eğitim gören öğrencilerin, yakın zamanda yeni binalarda derse başlayacağı belirtildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999 depremi sonrası eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kapsamında il genelindeki okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonlarından 35'inin güçlendirildiği, 33'ünün ise yıkılarak, yeniden yapıldığı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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