Son Dakika Haberleri: Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı
Son Dakika Güncel Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı - Son Dakika

Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı

7 saat önce

Son dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı.

Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı, System.String[]

Son dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı.

Vali Karaloğlu, Kaş açıklarında çekildiği tahmin edilen ve "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta. Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim. Doğal yaşam dengesini bulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda doğanın dengesinin korunmasına dikkat çekti.

Kızıldeniz orijinli balon balıkları Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelerek, buralarda popülasyonunu hızla arttırmaya devam eden balon balıkları geldikleri bölgedeki balık popülasyonunu yok edip, balıkçıların ağ ve misinalarına zarar veriyor. Daha önce Mersin'in Bozyazı ilçesinde kıyıya vurmuş ve balıkları yiyen 5 kedi telef olmuştu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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