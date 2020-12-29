Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür - Son Dakika

Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür

29.12.2020 11:45
Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür, System.String[]

GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, düştüğü çayda mahsur kalan köpeği, kar ve soğuk havaya rağmen yoğun çabasıyla kurtaran Mithat Çakıcı'yı (24) makamında ağırlayarak davranışı için kendisine teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, düştüğü çayda mahsur kalan köpeği, kar ve soğuk havaya rağmen yoğun çabasıyla kurtaran Mithat Çakıcı'yı (24) makamında ağırlayarak davranışı için kendisine teşekkür etti.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı kentte geçen günlerde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Mithat Çakıcı, Harşit Çayı'na, düştüğü tahmin edilen köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Çakıcı, indiği çay kenarındaki beton blok üzerine yüzükoyun yatıp, köpeği kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu Çakıcı, boynundan tutmayı başardığı köpeği çekerek kıyıya çıkardı. Çakıcı'nın köpeği kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Mithat Çakıcı'yı makamında misafir etti. Vali Taşbilek, gösterdiği duyarlılık ve örnek davranış için teşekkür ettiği Çakıcı'ya yöreye özgü Gümüşhane pestili hediye etti.


Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür
Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür
Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür
Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür
Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür

Cumhuriyet Caddesi, Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Validen, çayda mahsur kalan köpeği kurtaran vatandaşa teşekkür - Son Dakika


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