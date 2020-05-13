Validen çocuklara sürpriz - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti.



Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.00-15.00 saatleri arasındaki izin ile birlikte kendilerini sokağa attı. Aileleri ile birlikte park ve bahçelere akın eden çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi çocuklar kaydırakta kayarken kimi çocuklar ise bisiklet sürdü. Sivas Valisi Salih Ayhan'da uzun bir süre sonra sokağa çıkarak gönüllerince eğlenen çocuklara sürpriz yaparak kente özgü ve sadece Ramazan ayında çıkan Horoz şekerinden ikram etti.



Sivas Valisi Salih Ayhan, onların bu parkalardaki seslerinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bizim milletimiz sabreden bir millet. Fedakar bir millet. Korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemde devletimizin uyarılarına vatandaşlarımızın uymasıydı. 20 yaş altı çocuklarımız 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Normalleşme takvimi süresince de bazı adımlar atıldı. Bunlardan biride 65 yaş üstü vatandaşlarımız hafta sonuydu, bugün 0-14 yaş grubu Cuma günü 15 ve 20 yaş arasında. Normalleşme takvimi devam ediyor. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Gördük ki çocuklarımız parkları özlemişler. Doğayı özlemişler. Onların bu parkalardaki sesleri çok anlamlı oluyor. Herkes kendisini sokağa atmış şekilde. Kurallara uymaya devam edeceğiz" dedi.



"Tedavi gören vatandaşımızın sayısı 20'nin altında"



Vali Ayhan, korona virüs nedeni ile tedavi gören vatandaşın sayısının 20'nin altında olduğunu belirterek, " İlimizde bir sorun yoktur. Ciddi manada kontrol altında. Vaka sayımız çok çok azaldı. Tedavi gören vatandaşımızın sayısı 20'nin altında. Yakın zamanda da vakanın olmaması ciddi manada bir iyileşme. Parkı gezelim dedik. Çocuklarımızın heyecanını görelim. Parkları oyun alanlarını özlemişler. Ramazan ayında Sivas'a özgü ve sadece Ramazan ayında çıkan Horoz şekeri takdim ettik. Maskesi olamayan varsa da maske vermeye çalıştık" şeklinde konuştu. - SİVAS