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Validen görev başındaki personele bayram ziyareti - Son Dakika

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

20.07.2021 09:44
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki güvenlik güçlerinin ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki güvenlik güçlerinin ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte bir dizi bayram ziyaretlerinde bulundu.

Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

Daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla birlikte Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş'ı, ve şehit gönüllü köy koruyucusu Hacı Kurban Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Vali Makas, ailelerin bayramlarını tebrik ederek, şehitler için dualar ettiler.

Ardından Akyazı Polis Uygulama noktasına giden Vali Makas, burada görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Uygulama noktasına giren araç sürücüleriyle de görüşen Vali Makas, araç sürücülerine hayırlı yolculuklar dileyip, bayramlarını kutladı.

Daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığını, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları görevi başındaki personellerin bayramlarını kutladı.

Son olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Makas burada hasta ziyaretinde bulunarak, hastaların, yakınlarının ve sağlık çalışanlarımızın bayramlarını tebrik etti. - ERZİNCAN

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Erzincan, Bayram, Kurban, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Validen görev başındaki personele bayram ziyareti - Son Dakika


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