Son Dakika Haberleri: Validen halk günü
Son Dakika Güncel Haber

Validen halk günü

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Halk Günü' toplantılarını sürdürdü.

Validen halk günü, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Halk Günü' toplantılarını sürdürdü.

Meclis salonunda vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, 63 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinledi. Vali Seddar Yavuz, iletilen sorunların çözümü noktasında hem notlar aldı, hem de ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatı verdi.

Vali Yavuz, vatandaşlara hitaben "Malumlarınız olduğu üzere bu uygulamalar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız özellikle vatandaşlarımızın dinlenmesini, sorunlarının çözümlenmesini çok önemsiyor. Biz de onun ildeki temsilcisi sıfatıyla sizin karşınızdayız. Elimizden gelen her ne varsa kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber yapmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ORDU
Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Validen halk günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]