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Validen kaçak ocak açıklaması, "19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade...

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak maden ocaklarında insanların hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Ben geçtiğimiz asayiş toplantısında da söyledim. Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum" dedi.

Validen kaçak ocak açıklaması,
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak maden ocaklarında insanların hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Ben geçtiğimiz asayiş toplantısında da söyledim. Artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum" dedi.

Zonguldak'ta görev yapan basın mensupları ile toplantı düzenleyen Vali Erdoğan Bektaş, taşkömürünün var olmasıyla birlikte Zonguldak şehrinin oluştuğuna dikkat çekti. Bölgede üretilen taşkömürün Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Vali Bektaş, kaçak maden ocaklarında meydana gelen ölümlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Vali Bektaş, 19 yaşında kaçak maden ocağında Taner Nasuhoğlu'nun yaşamını yitirdiği olayı hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ben geçtiğimiz asayiş toplantısında artık işçi ölümü yaşamak istemiyorum. Meclis görevini yaptı. Üç yıldan beş yıla bu işi hapis cezası olarak açıkladı. Enerji Bakanlığı çalışma yaptı. Üstelik bunu işletmecilerin gözüne baka baka yaptı. TTK ve biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak madencilik gündemimizden kesin olarak çıkması gerekiyor. Zonguldak alıştı ama ben alışmayacağım. 19 yaşındaki çocuk öldü benim canım gitti. O çocukların orada çalışmalarına göz yummayacağız, yummamalıyız. Siz alıştıysanız da kanıksamayın. 19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Erdemir, HATTAT, Kardemir gibi büyük şirketler riski düşürsün, kömür çıkartılsın. Eski amatör işlerden kurtulacağız. Vatandaşlarımız da bizi uyarsın. Falanca yerde kaçak kömür ocağı işletiliyor desin. 19 yaşındaki çocuğu orada kurban veremem. İşçi çalışıyorsa sigortası olacak, güvenliği olacak. Şu anda iki asgari ücrete rağmen bu iş kurtarıyor. Ben herkesten yardım istiyorum. Bu iş gündemde olsun. Bu acıyı taze tutalım, gündemde tutalım ki acıları yaşamayalım. Hassasiyet toplum içinde oluşsun. Çocuklarımızı o çukurlarda kaybetmeyelim." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Erdoğan Bektaş, İşçi, Zonguldak
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