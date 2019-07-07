Son Dakika Haberleri: Validen Kene açıklaması: "Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur"
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Validen Kene açıklaması: "Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur"

5 dakika önce

Validen Kene açıklaması: "Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur" Sivas Valisi Salih Ayhan son zamanlarda Sivas'ta artış gösterdiği iddia edilen kene vakaları sebebiyle açıklamalarda bulunarak, tedirgin olunacak hiçbir durumun olmadığını belirtti.

Validen Kene açıklaması: "Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur"
Sivas Valisi Salih Ayhan son zamanlarda Sivas'ta artış gösterdiği iddia edilen kene vakaları sebebiyle açıklamalarda bulunarak, tedirgin olunacak hiçbir durumun olmadığını belirtti.
SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan son zamanlarda Sivas'ta artış gösterdiği iddia edilen kene vakaları sebebiyle açıklamalarda bulunarak, tedirgin olunacak hiçbir durumun olmadığını belirtti.
Ayhan, özellikle bu konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, " Elbette vakalar var. Ama bunlar komşu illerimizden Tokat, Yozgat ve Erzincan'dan gelen vakalar. Onları sadece bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde Sivas'ta ürkütücü bir tablo ortaya çıkabilir. Ölüm vakası çok çok az. Özellikle Sivas merkezde hiç vaka yoktur. Genellikle ilçelerimizden gelmektedir. Kamuoyuna şunu vurgulamak istiyorum. Kurumlarımız bu konuda hassasiyetle, gerek parkları gerek bahçeleri ve mesire alanlarını ilaçlama faaliyeti yapmaktadırlar. Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur. "dedi

Gerekli ilaçlamalar yapıldı
Ayhan, gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyleyerek, " Vatandaşlarımızı doğadan uzaklaştıracak açıklamalardan kaçınmak lazım. Ölüm vakası ilimizde 3 köyde ve genelde çoban olan vatandaşlarımızda oldu. Onun haricinde pikniğe giden, geziye giden, doğayla baş başa olan vatandaşlarımızda böyle bir hadise olmadı. Tokat'tan, Yozgat'tan ve komşu illerimizden gelen vakalarda Sivas'ta oluyormuş gibi haber yapmakta doğru değil. Vatandaşların tedirgin edilmemesini özellikle söylüyorum. Parklarımızı belediye gerekli ilaçlamayı yaptı. Tarım İl Müdürlüğümüz bilgilendirme yaptı." diye konuştu.
Validen Kene açıklaması: Tedirgin olacak hiçbir husus yoktur
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:08 Kaynak: İHA
Salih Ayhan, Yozgat, Tokat, Sivas, Genel
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