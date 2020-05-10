Validen kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadına anneler günü ziyareti - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile kimliğine göre 122 yaşında olan yaşlı kadını ziyaret etti.



Samsun Valisi Osman Kaymak eşi Emine Kaymak ile beraberindeki heyetle Samsun'da Anneler Günü dolayısıyla Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Batman şehidi J.Uzman Onbaşı Adem Güven'in annesi Saime, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde İdil şehidi P.Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in annesi Menşire ile İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde 102 yaşındaki Fatma Tiriş ile Adalet Mahallesi'nde ikamet eden kimliğinde doğum tarihi "01 Temmuz 1898" yazıp kimliğine göre 122 yaşında olan Ayşe Kılınç'ı ziyaret etti. Vali Kaymak ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek evleri girmeyin evin kapısında ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarete annelere çiçek takdim eden Vali Kaymak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını götürüp çeşitli hediyeler taktim etti. Vali Osman Kaymak ziyaretleri sırasında sokakta vatandaşlara da maske dağıttı. - SAMSUN