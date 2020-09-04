Validen korona virüs açıklaması: "İlimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbiri elden... - Son Dakika

Validen korona virüs açıklaması: "İlimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbiri elden bırakmamalıyız"

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri denetimi' yapıldı. Denetim sonrası açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şuanda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

Zonguldak kent merkezinde düzenlenen denetimler Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz öncülüğünde gerçekleştirildi. Kent merkezinde faaliyette bulunan kahvehane ve çay ocakları, lokanta ve büfeler ziyaret edildi. Vali Tutulmaz beraberindekiler vatandaşları korona virüs salgınına karşı yapılması ve alınması gereken önlemler anlatılırken sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı.

Denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Denetimlerimizi arttırıyoruz. Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.