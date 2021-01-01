Vali Tutulmaz'dan kuryeye: "Geziyorsun ama cezası çok yüksek" - Son Dakika

Vali Tutulmaz'dan kuryeye: "Geziyorsun ama cezası çok yüksek"

01.01.2021 00:57

Vali Tutulmaz'dan kuryeye: "Geziyorsun ama cezası çok yüksek" Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı.

Vali Tutulmaz'dan kuryeye: "Geziyorsun ama cezası çok yüksek"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, motosikletli kuryeyi durdurarak izin belgesi sordu. Belgeyi attığını söyleyen kuryeye "Geziyorsun da cezası çok yüksek. Bir daha böyle gezme" dedi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, araçları durdurarak sürücüleri tek tek kontrol etti. Vali Tutulmaz, bir motosiklet sürücüsünü durdurarak izin kağıdını sordu. Bir restoran da restoranında kurye olduğunu ve son siparişini teslim ettiğini ifade eden sürücü, "Az önce attım ağabey. Mesaim bitti" dedi. Vali Tutulmaz da tebessüm ederek, "Geziyorsun da kaybol bak, ceza çok yüksek. Hadi bakalım bir daha böyle gezme" diyerek genci gönderdi.

Yaşanan olayın ardından gülüşme olurken Vali Tutulmaz, "İzinli insanlar sadece izinli alanında bunu kullanabilir. Onun da denetimini arkadaşlar yapıyorlar. Yakaladığımızda da cezasını kesiyoruz" dedi.

Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek
Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek
Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek
Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek
Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek
Vali Tutulmaz'dan kuryeye: Geziyorsun ama cezası çok yüksek

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz'dan kuryeye: 'Geziyorsun ama cezası çok yüksek' - Son Dakika


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