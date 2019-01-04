Validen Mesai Çıkışı Çat Kapı Ziyaret

Validen mesai çıkışı çat kapı ziyaret Konutundan önce o vatandaşlara gidiyorAMASYA - Amasya Valisi Osman Varol, haftanın çoğu günü akşamları mesai çıkışı konutuna gitmeden vatandaşlara çat kapı yaparak bir evi ziyaret ediyor.

Validen mesai çıkışı çat kapı ziyaret

Konutundan önce o vatandaşlara gidiyor



AMASYA - Amasya Valisi Osman Varol, haftanın çoğu günü akşamları mesai çıkışı konutuna gitmeden vatandaşlara çat kapı yaparak bir evi ziyaret ediyor.

Engelliler, hastalar, şehit aileleri ve gazilere ilişkin bilgiler ajandasında bulunan Amasya Valisi Osman Varol, kendisini görünce şaşıran vatandaşlarla konuşup kendilerine yönelik kamu hizmetlerini dinledikten sonra yaşadıkları sorunların çözümü için de beraberindeki yöneticilerle not alıp takipçisi oluyor. Daha sonraki günlerde de gelen ekipler de Vali Varol'un talimatları doğrultusunda ailelerin sorunlarını çözüyor.

2001 yılında Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu sağ ayağında ve sol elinde parmak kaybı yaşayan gazi Erkut Saraç da o günden bu yana evine gelen ilk üst düzey yöneticinin Osman Varol olduğunu kaydetti. Haftalık normal mesaisinde eşiyle birlikte şehit aileleriyle ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla buluşmaya vakit ayıran Varol'un ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Dilara Kiriş ile çok sevdiği yemek olan menemen hakkındaki sohbeti de yakınlarının yüzünü güldürdü.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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