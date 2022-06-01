VALİDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HEDİYE KASK - Son Dakika
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VALİDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HEDİYE KASK

01.06.2022 12:29
VALİDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HEDİYE KASK

ANTALYA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi.

ANTALYA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi. Karşılarında Vali Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı gören sürücülere, kask hediye edildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımıyla Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde kasksız motosiklet sürücülerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıtımı gerçekleşti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı programda, motosikletli sürücülere kask takmanın önemi anlatıldı. Vali Ersin Yazıcı, yol üzerinde seyir halinde olan bazı motosiklet sürücülerinin kask takmadığını belirterek farkındalık yaratmak için kask hediye ettiklerini aktardı. Yazıcı, 'Hayatınıza kastetmeyin. Kısa, uzun mesafe yok. Kısa mesafede de kaza olabilir. Dolayısıyla kasksız olarak yola çıkmayalım. Sağlığımızdan hayatımızdan önemli bir şey yok. Dolayısıyla şehir içinde veya şehir dışı yolculuklarında lütfen kaskınızı takın. Can güvenliğini öncelikle kendiniz korumanız gerekiyor. 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesine ilginizden dolayı teşekkür ederiz" dedi. Trafikte çeşitli uygulamalara devam edeceklerini vurgulayan Vali Yazıcı, "Antalya 2 milyon 620 nüfusu var. Kayıtlı araç sayısı 1 milyon 243 civarında yani şehirde iki kişiden birine araç düşüyor. Motosiklet kullanımında ise Antalya birçok şehrin önünde. 150 binin üzerinde motosiklet var. İstanbul'un arkasından geliyoruz. Şehrin özelliğinden ve güzelliğinden dolayı motosiklet kullanımı çok yaygın" dedi. Sürücüler ise yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

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