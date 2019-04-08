Validen Mühendislere "Gran Tuvalet Yerine Çizme" Önerisi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi arkadaşlarımız lütfen çiftçilerin yanında olsun. Ayağınızda çizme eksik olmasın, ayaklarımız arazide olsun, gran tuvalet dolaşmasınlar.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi arkadaşlarımız lütfen çiftçilerin yanında olsun. Ayağınızda çizme eksik olmasın, ayaklarımız arazide olsun, gran tuvalet dolaşmasınlar. Çizmesini tulumunu giysin ve lütfen çiftçimizin yanında olsun." dedi.



Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen "Erzurum İlinde Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Erzurum'un Uzundere ilçesinde çiftçilere erken don olayına dayanıklı 40 bin ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıtıldı.



Uzundere Güreş Alanınında gerçekleşen fidan dağıtım töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'a geldikten sonra yaptığımız planlamalar çerçevesinde hedeflerimize ulaşmaya başladıklarını söyledi.



Bu kapsamda vatandaşlara ve çiftçilere verdikleri sözü yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:



"Hayvancılıkta Erzurum'u bir numara yapacağız dedik ve bunun için strateji belirledik. Kaynak sıkıntımız vardı, Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti ve bize Valilik bütçesinden belli miktarda ödenek gönderdiler. Biz bu ödeneği doğru yerlere kullanmaya hep gayret ettik. Hep istişare ettik hep paylaştık, danıştık ve yem bitkisi tohumu desteği vermeye karar verdik. Türkiye'de 81 vilayet arasında en fazla yem bitkisi tohumu dağıtan yer Erzurum oldu. Neden bunu yaptık, hayvancılığın en önemli girdisi yem bitkisidir. Yani siz hayvanınızı iyi besleyeceksiniz ki bundan ürün elde edeceksiniz."



"Fidanlar erken dondan etkilenmiyor"



Vali Memiş, Erzurum'un yüzölçümü anlamında Türkiye'nin 3. büyük ili olduğunu belirterek, kentin rakımının yüksek olduğunu ve iklim şartlarının farklı olduğuna işaret etti.



Kentin coğrafi ve iklim koşullarını göz önünde bulundurarak çiftçilere destek verdiklerini aktaran Memiş, "Dağıttığımız ceviz fidanları ince kabuklu, aroması ve yağ oranı çok yüksek. Ayrıca mayıs ayında çiçek açtığı için erken dondan da hiç etkilenmiyor. Şimdi bu türden 40 bin fidan dağıtacağız önümüzdeki yıl bunu 100 bine çıkaracağız." diye konuştu.



"Gran tuvaletle dolaşmayın, çizme giyin"



Veteriner, tekniker ve ziraat mühendislerine tavsiyelerde bulunan Memiş, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarımdan bir ricam var. Hem veteriner, hem tekniker hem de ziraat mühendisi arkadaşlarımız lütfen çiftçilerin yanında olsun. Ayağınızda çizme eksik olmasın, ayaklarımız arazide olsun, gran tuvalet dolaşmasınlar. Çizmesini tulumunu giysin ve lütfen çiftçimizin yanında olsun. Dairede oturarak mühendislik yapılmaz, dairede oturarak sadece evrak tanzim ederek bu işleri yapamayız."



Konuşmaların ardından Vali Memiş, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile kurum müdürleri çitfçilere sertifikalarını vererek ceviz fidanı ile yem bitkisi tohumu dağıttı.



Vali Memiş, buradaki programın ardından Uzundere Belediyesine geçerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Hilmi Aktoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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