Validen Okul Müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' Talimatı

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısında okul müdürlerinden, öğrencilere, 'İstanbul Türkçesi' öğretmelerini istedi.

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısında okul müdürlerinden, öğrencilere, 'İstanbul Türkçesi' öğretmelerini istedi. Vali Karahan, okul müdürlerine Türkçe'de hassas davranmalarını isteyerek, "İstanbul Türkçemiz temiz, akıcı ve berrak. Türkçemizi gençlerimize öğretip kullandırmalıyız" dedi.



Merkezefendi Barbaros Kız İmam Hatip Lisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hasan Karahan'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, ilçelerin milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda okul müdürlerine yönelik konuşan Vali Hasan Karahan, her kesimin eğitime destek vermesi gerektiğini, Denizli'nin eğitimde başarılı olduğunda, bu başarının herkesin başarısı olduğunu söyledi. Denizli'deki sanayi, tarım ve turizm potansiyeliyle birlikte ihracatta Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olmasındaki başarısının eğitimden geçtiğini ifade eden Karahan, "Bunda okul müdürleri ve milli eğitim yöneticilerinin emeği ve gayretleri var. Aldığımız sonuçlar çok güzel, milli eğitime verdiğimiz desteği her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Sizlerden bir ricam, dilde hassasiyettir. İstanbul Türkçemiz temiz, akıcı ve berrak. Türkçemizi gençlerimize öğretip kullandırmalıyız. İstanbul'un Kadıköy İlçesi Kaymakamlığı görevim dönemimde öğretmenlerimize yönelik diksiyon kursu açmıştık. Bu kurslar çok işe yaramıştı. İlimizde de böyle bir uygulama yapabiliriz" dedi.



Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin bölümleri hakkındaki yaptıkları değerlendirmelerin ardından sona erdi.



- Denizli

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