- Validen ortaokul öğrencilerine, "15 gün oyun oynayın, ders çalışmayın" tavsiyesi Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
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"Anne-babalarınız size 'Çalışın, çalışın' dese de, 'Vali amca bize, bu 15 gün ders çalışmayacağız dedi' deyin"
ISPARTA - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan proje çalışmalarının yarıyıl sergisi açılışında yaptığı konuşmada öğrencilere, "Ben bu 15 günlük yarıyıl tatilini oynayarak geçirin diyorum. Her ne kadar anne-babalarınız size 'Çalışın, çalışın' dese de, 'Vali amca bize, bu 15 gün ders çalışmayacağız dedi' deyin. Kavga-gürültü yok ama 'Çalışmayacağız' diyeceksiniz. Fakat ben yine de size bir tavsiyede bulunayım; bu 15 günü de tamamen boş geçirmeyelim. En azından 1-2 sayfa da olsa, kıyıda-köşede bulunan kitaplarımızı raflardan indirelim. Okuma ve hikaye kitaplarını birkaç sayfa da olsa okuyalım" dedi.
Ortaokul öğrencilerinin çalışmalarını tek tek inceledi
Eğitim öğretim döneminin ilk yarısında bir AVM'de IYAŞ Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kod Adı 2023 Genç
Mucitler Geliyor" isimli yarıyıl sergisine katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açılış gerçekleştirdi.
Öğrenciler tarafından yapılan robotların bulunduğu serginin açılışını yaptıktan sonra yapılan incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek robotların gösterisini izledi. Vali Seymenoğlu ayrıca, dünya çapındaki İslamofobi karşısında yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan bilgilendirmeleri dinledi.
Seymenoğlu: "Anne-babalarınız size 'Çalışın, çalışın' dese de, 'Vali amca bize, bu 15 gün ders çalışmayacağız dedi' deyin, kavga
- gürültü yok ama 'Çalışmayacağız' diyeceksiniz"
Sergi açılışında konuşan Vali Seymenoğlu, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere ders çalışmamalarını ancak, oyun oynamaları ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Anne ve babaların yarıyıl tatilinde çocuklara 'ders çalışın' diyeceklerini bildiğini ancak kendisinin bu tatilin oynayarak geçirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, "Ben bu 15 günlük yarıyıl tatilini oynayarak geçirin diyorum. Her ne kadar anne-babalarınız size 'Çalışın, çalışın' dese de, 'Vali amca bize, bu 15 gün ders çalışmayacağız dedi' deyin. Kavga - gürültü yok ama 'Çalışmayacağız' diyeceksiniz. Fakat ben yine de size bir tavsiyede bulunayım; bu 15 günü de tamamen boş geçirmeyelim. En azından 1-2 sayfa da olsa, kıyıda -köşede bulunan kitaplarımızı raflardan indirelim. Okuma ve hikaye kitaplarını birkaç sayfa da olsa okuyalım. Ama dersleri bir tarafa bırakalım, artık öğretmenlerinizle sezona başlayınca bunları birlikte çözmüş olursunuz. Ama okumayı ihmal etmiyoruz, söz mü? Okuma var, çalışmak yok. Tekrar serginiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"Öğretmenleriniz bunu size gösteriyor ama bunu uygulayarak onları da memnun etmiş oluyorsunuz"
Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, "Öncelikle ben bu organizasyonu düzenleyen öğretmenlerimize hepiniz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz organizasyonlar sadece idaremizin çalışmalarıyla olmuyor, mutlaka bunun arka planında yer alan hayırsever iş adamlarımız da var. Onların verdiği katkılar için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de sizler alıyorsunuz, çünkü bu çalışmalar da sizlerin emeğiniz. Öğretmenleriniz bunu size gösteriyor ama bunu uygulayarak onları da memnun etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Vali Seymenoğlu daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, derslerinde başarılar diledi.