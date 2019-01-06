Son Dakika Haberleri: Validen Pazar Esnafına Tavsiye

Validen Pazar Esnafına Tavsiye

20 dakika önce

Validen pazar esnafına tavsiyeSAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, organik ürünlerin satıldığı köy pazarında, pazar esnafıyla sohbet edip alışveriş yapıp tavsiyede bulundu.

Validen pazar esnafına tavsiye

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, organik ürünlerin satıldığı köy pazarında, pazar esnafıyla sohbet edip alışveriş yapıp tavsiyede bulundu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü katılan Samsun Valisi Osman Kaymak dönüşte Samsun Sinop karayolu üzerinde bulunan organik ürünlerin satıldığı pazara uğradı. Burada esnafla sohbet eden Vali Kaymak, pazar tezgahında bulunan nar meyvesini kestirip tadına baktı. Tadına baktığı narı beğenen Vali Kaymak, 2 kilo nar aldı. Tek tek pazar esnafıyla sohbet ederek satışlar hakkında bilgi alan Vali Kaymak, semaverden çay doldurdu. Yağışlar nedeniyle pazara ilginin az olduğunu söyleyen esnafa, kampanya düzenleyin, bir şeyler yapmaları gerektiğini söyleyen Vali Osman Kaymak tavsiyede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Alaçam, Samsun, Yerel
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