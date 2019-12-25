Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Son Dakika

Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ziyaret ettiği bir okulda penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye, okullarına halı saha yaptırma sözü verdi.

Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ziyaret ettiği bir okulda penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye, okullarına halı saha yaptırma sözü verdi.

Vali Atik, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile Siirt Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü İdris Yolbaş'tan bilgi alan Atik, daha sonra kütüphaneye geçerek öğrencilerle görüştü.

Robotik kodlama atölyesinde de öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Atik, yarışmalara katılan öğrencilere her türlü desteği vereceğini belirtti. Sınıfları da gezen ve öğrencilerle sohbet eden Atik, öğrencilerden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Her öğrencinin en iyi üniversiteyi kazanacağına inancının tam olduğunu dile getiren Atik, "İnşallah bu sınıfta hepiniz üniversiteye gideceksiniz. Zararlı akımların peşinden gitmeyin. Hepimiz kardeşiz, öncelikle bunu bileceğiz. Hepimiz büyük bir milletin şerefli birer eşit üyesiyiz. Hepimiz bu ülkenin çatısı altındayız, hiçbirimizin diğerinden farkı, üstünlüğü yok." dedi.

Vali Atik daha sonra pansiyona geçerek öğrencilere yemek dağıttı. Öğrencilerle yemek yiyen Atik, okulda beton alanda futbol oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle top oynayan Atik'e 9. sınıfta okuyan Medeni Demirel okulda saha ihtiyacı olduğunu belirtti. Atik de penaltı vuruşunu kurtarması durumunda bu talebi yerine getireceğini aktardı. Kaleye geçen Demirel, Atik'in kullandığı penaltı vuruşunu kurtardı. Atik de bunun üzerine okula yeni bir halı saha yaptıracaklarının sözünü verdi.

Atik, okulda iyi bir eğitim vermesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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