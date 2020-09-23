Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası - Son Dakika

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası Tedbirleri yetersiz gören Vali Avni Çakır, PTT Şubesini uyardı: "Bizleri, kurumlara ceza yazmak zorunda bırakmayın" İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs tedbirlerini yerinde incelemeye çıkan Vali Avni Çakır,...

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası

Tedbirleri yetersiz gören Vali Avni Çakır, PTT Şubesini uyardı:

"Bizleri, kurumlara ceza yazmak zorunda bırakmayın"

KASTAMONU - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs tedbirlerini yerinde incelemeye çıkan Vali Avni Çakır, PTT Merkez Şubesinde bir odada maske takmadan sosyal mesafeyi de gözetmeden 7 kişiyle oturan birim müdürüne uyarıda bulundu. Ayrıca Vali Çakır, PTT Merkez Şubesinde korona virüs tedbirlerini yetersiz bularak, "Bizleri, kamu kurumlarına ceza yazmak zorunda bırakmayın" dedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Vali Avni Çakır, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile birlikte Cumhuriyet Meydanında bulunan işyerlerini ve kamu kurumlarını denetledi. Vatandaşlara dezenfektan da dağıtan Vali Çakır, PTT Merkez Şubesinin önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. PTT Merkez Şubesini denetlemek için içeriye girdiği sırada bir odada sosyal mesafe gözetmeden oturan 7 kişiyi görünce Vali Avni Çakır, birim müdürüne kızarak uyarıda bulundu. Ayrıca PTT Şubesinde korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri de yetersiz bulan Vali Çakır, "Bizleri, kamu kurumlarına ceza yazmak zorunda bırakmayın" uyarısında bulundu.

Ardından Vali Çakır, Özel Halk Otobüslerini de denetleyerek, yolcularla sohbet etti. Özel Halk Otobüsünde alınan tedbirlere ek olarak Vali Çakır, halk otobüslerine el dezenfektanı konulması talimatında bulundu. Ardından Vali Çakır, beraberindekilerle birlikte denetlemelerine devam etti.

"13 ekip ile birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Denetlemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Vali Avni Çakır, "Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu başta pazaryerleri olmak üzere otogarlar, parklar, kafeteryalar, PTT Şubeleri, AVM gibi yerlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugünde yaklaşık 13 ekip olarak il merkezinde denetim yapıyor. İlçelerimizde de Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızda ilçelerinde denetim gerçekleştiriyor. Ağustos ayı sonu itibariyle denetimlerimizde yoğunlaşmaya gittik. Çünkü vaka sayılarımızdaki artış ile birlikte rutin denetimlerimizin yanında ek tedbirler alıp denetimlerimizi arttırdık. Haziran ayıyla beraber ilimizde vaka sayıları ciddi anlamda azalmıştı. Özellikle bu yıl dışarıdan gurbetçilerimizin ilimize gelmesiyle birlikte hem vaka sayılarımızda hem de nüfusumuzda artış yaşandı. Eylül ayı itibariyle vakalarımızdaki artışların sebebi de buydu" dedi.

"İyileşen hasta sayımız, yeni vakalardan daha fazla"

İnsanların bilinçlenerek hayatını güvenli bir şekilde idam ettirmesi gerektiğini söyleyen Vali Çakır, "Vaka artışlarımızda yaklaşık 10 gündür artıştan ziyade bir duraklama var. Çok azda olsa aşağıya doğru iniş var. Ama kesinlikle bizim için anlamlı bir düşüş değil. En azından artışı durdurduk, yaklaşık 1 haftadır bizim iyileşen hasta sayımız yeni vakamızdan daha fazla. Yani iki hafta önceki durumda değiliz. İnşallah bununla birlikte almış olduğumuz ilave tedbirlerle birlikte iyileşen hasta sayımızı çok daha iyi yerlere getirip şu anki vaka sayılarının aşağısına düşüreceğiz" diye konuştu.

"İzolasyon kurallarına uymayan 22 vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz"

İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşlar hakkında iki tane yurdu faaliyete geçirdiklerini belirten Vali Çakır, "Bu sabah itibariyle 2 tane kadın ve 20 tane erkek olmaz üzere 22 vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz. Bunlardan 8 tanesi pozitif vaka, diğerleri de temaslı oluyor. Maske konusunda da ciddi bir aşamaya geldik. Sokakta neredeyse herkes artık maske takıyor. Ama maalesef bir araya geldiğimizde mesafe kat etmemiz gereken yol var. Biraz mesafeleri de ayarlarsak temizliğimize de dikkat edersen inşallah biz, kısa süre içerisinde bu vakaları Haziran ayındaki duruma getireceğimizi ümit ediyorum. Halen yolun ortasındayız, daha kat etmemiz gereken mesafe var. Baskıladık ama daha yolumuz var" şeklinde konuştu.

"9 vatandaşımıza kamusal alanda sigara içtiği için ceza kestik"

Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sokağa işleri nedeniyle çıkan vatandaşları alınan tedbir ve kurallara uymalarını beklediklerini söyleyen Vali Çakır, "Ayrıca kamusal alanlarda sigara içilmemesi yönündeki yasağı 1 haftadır uyguluyoruz. Ama vatandaşlarımızdan bu konuda çok fazla olumlu dönüşler alıyoruz. Bu yüzden bizde bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. En azından sigara içmeyenler rahatsız olmuyor, birde sigara içenler bahaneyle maskesini indiriyordu, sonra maskesiz geziyordu. Bunun da önüne geçmiş olduk. Şu ana kadar 9 vatandaşımıza ceza kestik. Yeni bir uygulama olduğu için bu rakam şuan az gibi gözükebilir. Bazen de vatandaşlarımız köylerden gelmiş oluyor, haberleri olmayabiliyor, o yüzden uyarmak gerekebiliyor. Bu yüzden bizlerde vatandaşlarımızı sıkmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası

Nurullah Çakır, Koronavirüs, Sigara, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Validen PTT çalışanlarına maske ve sosyal mesafe fırçası - Son Dakika

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