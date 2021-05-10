Validen şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Makas eşi Elif Makas'la birlikte Anneler Günü münasebetiyle Şehit Bünyamin Demirez'in annesi Vahide Demirez'i ziyaret etti. Bir süre aile ile sohbet eden Makas, ardından Demirez'in Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Mehmet Makas, "Sizler en biricik evlatlarınızı bu vatan için, şanlı bayrağımız için şehit verdiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bu anlamlı günde de sizin nazarınızda tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlamak istedik" dedi. - ERZİNCAN