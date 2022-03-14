Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış - Son Dakika
Üye Girişi

Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış

14.03.2022 23:20

Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış "Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin" Erzurum Valisi Okay Memiş, Eğitim Yönetici Geliştirme Programı seminerinde hemen tayin isteyen öğretmenlere sert...

Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış

"Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Eğitim Yönetici Geliştirme Programı seminerinde hemen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkarak, "Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin anlamıyorum. Orada olmak size bir fırsattır" dedi.

Erzurum'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Yönetici Geliştirme Programı semineri başladı. 81 ilden toplam 215 eğitim yöneticisinin katıldığı seminer, 10 gün boyunca Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde devam edecek. Seminerin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Akşar ve Erzurum Valisi Okay Memiş katıldı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Akşar, katılımcıların arasında kadın yöneticilerin azlığına dikkat çekerek, eğitimde kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğini ifade etti. Akşar, "Bu eğitimin yöneticilerimiz için faydalı olacağı, onların mesleki gelişimine katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Okullar toplumun farklı kesimlerinden gelen gençleri bütünleştiren yapılardır. Bir başka yönüyle okul yöneticileri kurumlarında insan kaynaklarının motivasyonunu, bağlılığı ve gelişimi üzerinde belirleyicidir. Eğitim yöneticilerimiz için planladığımız bu program çok önemlidir. Ankara, İstanbul ve İzmir'den 5, diğer büyükşehirlerden 4'er, bunların dışında kalan diğer tüm illerimizden 2'şer olmak üzere toplamda 215 eğitim yöneticimiz ve onların içinde sadece 12 kadın eğitim yöneticimiz var. Bir sonrakinde umarım artacaktır" dedi.

Vali Okay Memiş ise, Erzurum'a atanan ve hemen tayin isteyen öğretmenlerin ellerine geçen fırsatları değerlendiremediğini ifade ederek, "Erzurum'da genç arkadaşlar atanınca hemen tayin derdine düşüyorlar. Çok ayıp yaptıkları. Öğretmen babam bana diyor ki 'Tayin olmak isteyenlere izin verme.' Bu bana bir baba tavsiyesi gibi oldu. Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz ne gereği var yaptığınız işin anlamıyorum. Orada olmak size bir fırsattır. Gençler buna zulüm olarak bakıyor. Artık yapılan büyük yatırımlar var. Bu ülkenin doğusu ve batısı arasındaki kalkınma farkı giderek azalıyor. Her ilde üniversiteler, havalimanları ve yatırımlar var. Sen öğretmen olarak aydınlatacaksın bu milleti. Bir çocuk kazanın. O öğrencinin ne olacağı belli olmuyor. Benim bazı öğretmenlerim benim Erzurum Valisi olacağımı hayatta kestiremiyordu. Kestirenlerle zaten halen görüşüyorum" şeklinde konuştu.

Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış

YORUMLAR
500
Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin! Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin! Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR VALİ MEMİŞ: BABAM BANA 'ÖĞRETMEN TAYİNLERİ YAPMA' DİYOR

Okay Memiş, Öğretmen, Erzurum, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement