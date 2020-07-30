Validen vatandaşlara "sarılmayın" ve "kucaklaşmayın" uyarısı - Son Dakika

Validen vatandaşlara "sarılmayın" ve "kucaklaşmayın" uyarısı

KARABÜK - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma, toplu bayram yemeği ve etkinliklerin yasak olduğu Karabük'te Vali Fuat Gürel, kente gelen vatandaşları "sarılmayın" ve "kucaklaşmayın" diyerek uyardı.

Karabük Valisi Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Köktürk ile trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Vali Gürel, Eskipazar ilçesine bağlı Arslanlar mevkisi trafik uygulama noktasında incelemelerde bulunarak, bayram için memleketlerine giden vatandaşların bayramlarını kutladı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşları da uyaran Vali Gürel, "Bayramlaşma sırasında özellikle sarılmayın, kucaklaşmayın ve el öpmeyin" dedi.

Özellikle İstanbul ve diğer büyükşehirlerden Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın istikametine giden sürücüler uygulama noktasında tek tek durduruldu. Karabük'te kalacak olanların ise kayıtlarının alındığı sürücüler ve yanındakilerin ise ateşleri de ölçüldü. Otobüsle seyahat eden yolcuların da tek tek kontrolü yapılarak kayıtları alındı.

Vali Gürel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda yaşanan kısıtlama nedeniyle memleketlerine gidemeyen vatandaşların Kurban Bayramı'nı fırsat bildiğini söyledi.

Yoğun bir trafik akışı olduğunu ifade eden Gürel, "Bu yolun özelliği buradan Sinop'a, Kastamonu'ya, Bartın, Zonguldak gibi yerler gidiş çok yoğun. Tedbirlerimizi bu sefer iki gün önceden başlattık. Bayramdan sonraki salı günü itibariyle bunları süre içerisinde takip edeceğiz ve bitmiş olacak. Bu kadar yoğun bir trafiğin olması aynı zamanda bir kısım kazaları da beraberinde getiriyor" dedi.

707 personelle denetim

Polis bölgesinde 237 personel ile asayiş ve trafik tedbirlerinin takip edildiğini aktaran Gürel, "Jandarma bölgemizde 470 personelimiz, toplamda 707 personelimiz denetlemelerini takip etmekte. Vatandaşlarımızdan özellikle trafik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. Bayrama gidiyoruz, sevinçli bir günümüz, sevdiklerimize ulaşmak için yollara çıktık, kazasız belasız gitmek için kurallara uymamız gerekli. Kurallara riayet edilirse inşallah kazasız belasız sevdiklerimize ulaşırız" diye konuştu.

İki günde 85 bin araç girişi

Vali Gürel, Karabük'e iki günde 85 bin 985 araç girişinin olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle ilimize 38 bin 990 araç giriş yapmış, çıkan 35 bin 696 civarında, 4 binlik bir aracın bizim sınırlarımızda kaldığını düşünebiliriz.

Bugün itibariyle 45 bin 995 araç girmiş, 39 bin 732 araç çıkmış, çok yoğun hem ilimize hem bölgemizdeki illere araç trafiği olduğunu söyleyebiliriz."

Toplu bayramlaşma ve etkinliklerin yasak olduğu kentte vatandaşları bu tür eylemlerden uzak durmaları konusunda uyaran Gürel, "Bir salgın dönemini yaşıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın bayram süresince özellikle bu bayramda hastalığa dikkat edersek bundan sonraki bayramlarda rahat ederiz diye düşünüyoruz. Kurallar belli, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz, maske takacağız ve sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Gittiğimiz işletmelerde onlarında kuralları var, onlara da riayet ettiğimizde inşallah bu bayramı çok rahat bir şekilde geçireceğiz. Bu bayramda toplu bayramlaşmaları yasakladık. Vatandaşlarımız toplu bayramlaşmadan uzak dursun, toplu yemekler yapmasınlar onu da yasakladık. Mezarlık ziyaretlerine toplu gidilmesin, bir kısım toplu faaliyetlerin yapılmaması bu virüsle olan mücadelemizde bizi başarıya götürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında yoğun trafik akışı sürüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların memleketlerine gitmeleri yollarda yoğunluk oluşturdu.