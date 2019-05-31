Validen vatandaşlara sınav uyarısı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hafta sonu yapılacak sınavların gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için vatandaşların hassas davranmasını istedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hafta sonu yapılacak sınavların gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için vatandaşların hassas davranmasını istedi.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada Cumartesi günü Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın pazar günü ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağını bildirdi.

Sınavlara girecek öğrencilere başarı dileyen vali Funda Kocabıyık, sınavlarla ilgili il genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek, vatandaşlardan sınav merkezleri çevresinde gürültüye neden olmamalarını istedi.

Kocabıyık, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin büyük bir emek ve çabayla hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına inanıyorum. Eğitimlerine arzu ettikleri bir ortaöğretim kurumunda devam etmesi en büyük dileğimizdir. Onların büyük bir gayretle hazırlandıkları sınavı kendilerine olan inanç ve özgüvenle başaracaklarına inanıyorum. Cumartesi günü yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava ilimiz merkezi ve ilçelerde olmak üzere 15 sınav merkezinde 4 bin 150 öğrenci, Pazar günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına ise ilimiz merkezi ve ilçelerimiz olmak üzere 26 sınav merkezinde 6 bin 719 öğrenci girecek" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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