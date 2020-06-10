?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti - Son Dakika

?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti

VALİLER Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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