?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti - Son Dakika

?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti

VALİLER Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti, System.String[]

VALİLER Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nün bugünkü sayısında yer alan Valiller Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanırken toplam 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.

Kararnameye göre; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Aksaray Valisi Ali Mantı, Karaman Valisi Fahri Meral, Mülkiye Başmüfettişi oldu.

YER DEĞİŞTİREN VALİLER

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valiliğine, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valiliğine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliğine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliğine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valiliğine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliğine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine, Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine atandı.

BOŞALAN VALİLİKLERE ATAMALAR

Afyonkarahisar Valiliğine Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Adıyaman Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Çankırı Valilğine Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Kütahya Valiliğine İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sinop Valiliğine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Yozgat Valiliğine Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Aksaray Valiliğine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Karaman Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Elazığ Valiliğine Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Erzincan Valiliğine Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Kastamonu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır, Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Siirt Valiliğine Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Tunceli Valiliğine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ardahan Valiliğine Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Iğdır Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Osmaniye Valiliğine Tepebaşı Kaykamı Erdinç Yılmaz, Düzce Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay getirildi.

Ayrıca, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ?Valiler Kararnamesi yayımladı: 41 ilin valisi değişti - Son Dakika

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