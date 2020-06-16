Valiler kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'den... - Son Dakika

Valiler kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan eski Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, veda ziyaretlerinin ardından törenle şehirden uğurlandı.

Çakacak'ı uğurlamak için Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Dinç, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ile çok sayıda ilgili katıldı.

Vali Çakacak, kendisini uğurlamaya gelenler ile tek tek görüşerek vedalaştı. Vali Çakacak'ın yerine Eskişehir Valiliğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız atandı.