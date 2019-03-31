Valiler Oylarını Kullandı

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
, Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, Kilis
Valisi Recep Soytürk, Gaziantep
Valisi Davut Gül ve Kahramanmaraş
Valisi Vahdettin Özkan
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Battalgazi
ilçesi Fatih
İlkokuluna gelerek 2348 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vali Baruş, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, demokratik hak ve sorumluluğunu yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Malatya genelinde seçim sürecinin 07.00'de başladığını belirten Baruş, "On üç ilçemizde 716 mahallemizde 2 bin 86 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşiyor. Seçime ilişkin tüm güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik önlemlerimiz sürüyor. İnşallah Malatya'mız için ülkemiz için hayırlı bir seçim olur." dedi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Erin, merkez Haliliye
ilçesindeki Rasime Polat İlkokuluna gelerek 2095 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra Erin, salon görevlileri ve buradaki vatandaşlarla sohbet etti.
Kent genelinde seçimin huzurlu bir ortamda sürdüğünü belirten Erin, "Seçim öncesinde ve sonrasında kimsenin huzurunu bozacak bir haber duymak istemiyoruz. Şehrimizde seçimlerin demokratik olgunlukla tamamlanması için herkesin görevini layıkıyla yerine getirmesini istirham ediyorum. İnşallah güzel ve hayırlı bir seçim geçireceğiz." dedi.
Adıyaman
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile oyunu kullanmak üzere Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki Menderes
İlkokuluna geldi.
Pekmez ve eşi, burada sandık
görevlileri ve seçmenlerle selamlaştıktan sonra 1257 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Tüm Türkiye
'de olduğu gibi Adıyaman'da da oy kullanma işlemlerinin huzur içinde devam
ettiğini belirten Vali Aykut Pekmez, şunları kaydetti:
"Oyumuzu kullanarak vatandaşlık
görevimizi yerine getirdik. Adıyaman il genelinde oy verme işlemleri sabah saat 07.00'den
beri huzur ve güven içerisinde devam ediyor. Ümit ediyorum milletimizin iradesi en güzel şekilde sandığa yansıyacak ve demokrasimiz bundan kazançlı çıkacaktır. İl genelinde toplam
bin 550 sandıkta 405 bin 579 seçmenimiz oyunu kullanacak. Oy verme işlemlerinin huzur ve
güven içerisinde geçmesi amacıyla Adıyaman il genelinde bin 576 polis ve 2 bin 277 jandarma
personeli olmak üzere toplam 3 bin 853 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir." diye konuştu.
Kilis
Kilis Valisi Recep Soytürk, Yunus Emre İlkokuluna gelerek 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vali Soytürk, eşiyle birlikte oyunu kullanmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Kilis'te seçim sürecinin saat 07.00'de başladığını anımsatan Soytürk, "Seçim süreci bütün sandıklarda sükunet içerisinde devam ediyor. Kent genelinde 87 bin 320 kayıtlı seçmen 379 sandıkta oy kullanacak. Gerekli tüm tedbirler alındı." dedi.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Soytürk, seçimlerin ülke ve Kilis için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Gülden Gül ile birlikte Ali Küncülü Ortaokuluna gelen Vali Gül, seçim yasakları dolayısıyla makam arabasını dışarıda bıraktı.
Oy kullanmak için eşiyle bir süre sıra bekleyen Gül, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra 1172 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Gül, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Türkiye'nin ve Gaziantep'in seçimle ilgili büyük tecrübeleri olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:
"Tüm sandıklarda vatandaşlarımız huzur içerisinde tercihlerini kullanıyor. Bütün tedbirler alındı. Evden çıkamayanlar için seyyar sandıklarla oy kullananlardan okulların jeneratör ihtiyaçları kadar hazırlıklar yapıldı. Karnaval havasında tercihler yerine getiriliyor. Kazanan adaylar 5 yıl boyunca hizmet edecek. Seçime katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Olayı anlamında bir şey olmadı. İnşallah da olmaz."
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.
Özkan ve eşi Ruhan Özkan, merkez Onikişubat
ilçesindeki Ahmet Bayazıt İlkokuluna gelerek 2054 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vali Özkan, oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla sohbet edip görevlilere başarılar diledi.