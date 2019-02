Valiler, Sürücülere "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uyarısında Bulundu

EDİRNE/ TEKİRDAĞ/ Trakya'da valiler, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

EDİRNE/ TEKİRDAĞ/ Trakya'da valiler, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, kampanyayı İpsala ilçesinden başlattı.



Vali Canalp, trafikte önceliğin yayalarda olduğu bilincini yerleştirmek için çalışmalar yapılacağını ifade etti.



Yapılan düzenlemenin insan hayatına verilen değeri öne çıkardığının altını çizen Vali Canalp, şunları kaydetti:



"Araçlar çelik ve sert plastikten imal edilmişlerdir, ama biz insanlar etten ve kemikten yaratılmışız. Dolayısıyla kemiğin ve etin, çeliğe ve sert plastiğe önceliği olması gerekiyor. Bu yasal düzenleme de buna yönelik, düzenleme ile bu yıl yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi.



Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımız bilinçlendirme faaliyetlerini yürütecekler. Ekiplere milli eğitim müdürlükleri de destek verecek. Trafikte yayalara öncelik vermemiz gerektiği bilincini yerleştirmek için çaba göstereceğiz."



Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da kampanya hakkında bilgi verdi.



Daha sonra Vali Canalp, sürücüleri kampanya hakkında bilgilendirdi.



Bu arada Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" yılı kapsamında, yaya ve okul geçitlerinde sürücüleri durdurarak, bilgilendirme broşürü dağıtıp, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.



Kırklareli



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, kurum müdürleri ve öğrenciler tarafından, yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirici broşürler dağıtıldı.



Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, kampanya ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Yaya geçitlerinin çok önemli olduğunu belirten Bilgin, tüm sürücülerin kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.



Yaya geçitlerine ilişkin bilinç düzeyinin yükselmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:



"Trafik kazalarıyla ilgili her ne kadar yol da yapsak, altyapı da yapmış olsak burada sürücülere ve yayalara çok büyük görev düşüyor. Öncelikle alkollü araç kullanmamamız gerekiyor. Çünkü hakikaten trafikte kaybettiğimiz canlarımız, yaralanan insanlarımız, çok ciddi bir sayıyı buldu.



Kırklareli'nde ölü sayısı 28, ama sadece yaya geçitlerinde 110 yaralımız var. Türkiye'de bin 700 vatandaşımız yaya geçitlerinde hayatını kaybetti. Çok büyük bir rakam. Baktığımızda bu rakamlar ülkemizin gelişmişliği ile ters orantılı. Artık insanlarımız bu bilinci oluşturmalı ve öncelik hayatın, yayanın olmalı. Burada araçla seyahat eden vatandaşlarımızın duyarlılığının artması gerekiyor."



Tekirdağ



Tekirdağ'da da sürücüler bilgilendirildi.



Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve öğrenciler tarafından, yaya geçitlerinde sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.





Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, etkinlik ile yayaya yol verilmesi konusunda vatandaşları ve sürücüleri bilinçlendirmek istediklerini belirterek, bu etkinliğin Türkiye'nin 81 ilinde yapıldığını hatırlattı.





Bu uygulamanın insanı önemseyen ve insana değer veren bir anlayışla hareket edildiğinin göstergesi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"İnsan, her şeyden öncelikli, her şeyden daha önemlidir. İnsan, hayatta değer verebileceğimiz her şeyin önünde olan bir varlıktır. Yaya güvenliği bu açıdan çok önemlidir. Trafik güvenliği bu açıdan çok önemli. Bir şehre bir ülkeye gittiğini zaman şöyle bir etrafını gözlemleyin.



Trafikte araçları ve yayaları bir miktar gözlemleyin. O gözlem sonucunda orada yaşayan insanların tavır ve davranışları hakkında pek çok şey söyleyecek durumda olursunuz." diye konuştu.





Yayaların da trafik güvenliğine çok dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:





"Bazen arabaya biniyoruz. Ehliyetimiz var. Yolda yürüyene ya da karşıdan karşıya geçene kızıyoruz veya kendimiz yaya oluyoruz. Bu defa kurala uymayan sürücüye kızıyoruz. 'Ehliyeti nereden aldın' diye de espriler yapıyoruz.



Onun için ister yaya olalım, ister sürücü olalım, güvenliğe çok dikkat edelim. Bunun da en kolay yolu ehliyet alırken gördüğümüz dersler ve konulardır. Birbirimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Yayalar ile olan trafik kazalarında son bir yılda 450'ye yakın insanımız yaralandı. Bu 450 insanın acı çekmesi demektir. Aslında yaralayanlar da acı çekiyorlar. Onlar da vicdan azabı çekiyorlar. "





Konuşma sonrası çocuklara kırmızı düdük dağıtan Yıldırım, daha sonra yaya ve okul geçitlerinde sürücüleri durdurarak bilgilendirme broşürü dağıtıp, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.





Emniyet ekiplerince durdurulan halk otobüsündeki vatandaşlara da bilgiler veren Yıldırım, yolculara da bilgilendirme broşürü dağıttı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı