Valiler ve komutanlar 'Kıran' operasyonu bölgesinde

Şırnak, Hakkari ve Van'da il jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen "Kıran" operasyonu tüm hızıyla devam ederken operasyon bölgesine giden vali ve komutanlar bölgede incelemelerde bulundu.

Şırnak, Hakkari ve Van'da il jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen "Kıran" operasyonu tüm hızıyla devam ederken operasyon bölgesine giden vali ve komutanlar bölgede incelemelerde bulundu. Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran operasyonu sürüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van ve Hakkari'de konuşlu birliklerce 17 Ağustos'ta başlatılan müşterek 'Kıran' operasyonun yürütüldüğü 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine gitti. Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Vali Aktaş ve Akbıyık'a operasyonla ilgili bilgi verdi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR" İnceleme sırasında konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak, Hakkari ve Van valiliklerinin başlatmış olduğu 129 timli, 14 taburlu Kıran operasyonumuzun 4'üncü gününe ulaştığını söyledi. Orgeneral Çetin, "Şırnak ile Hakkari valimiz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız, il jandarma komutanlarımız, il emniyet müdürlerimiz, polis, jandarma, güvenlik korucularımızdan oluşan karma kuvvetlerimiz, operasyon kuvvetlerimiz, polis özel harekat kuvvetlerimiz, jandarma komandolarımız, bütün güvenlik kuvvetlerimiz katılmaktadır. Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir. Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında dün bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugünde Şırnak sektöründe Beytüşşebap Altındağlar Marinos tepe acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın içişleri bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonrada operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir" dedi.

OPERASYONLARDA YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ Orgeneral Çetin, Altındağlar bloğu, devamında Kavaklı köyünün bulunduğu kör Kandil dağları bölgesinde çok büyük bir mağara bulduklarını ve içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi olduğunu söyledi. Marinos Tepe Acar üs bölgesinin Türkiye'deki en yüksek üs bölgesi olduğunu belirten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Ağrı dağından sonraki en yüksek yer Hakkari Cilo dağlarıdır. Orada 3 bin 450 metrede düz tepe iki yaka dağlarında üs bölgelerimiz var. Göller bölgesi, düz tepe ve daha birçok noktada üs bölgelerimiz var. Burası 3 bin 400 metre. Hakkari Cilo dağları 3 bin 450 metre. Yani şuanda en yüksek üs bölgesinde bulunuyoruz şuanda. Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok. Türkiye Cumhuriyetinin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede görev yapıyoruz -30 derecede. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. İşte Türkiye Cumhuriyetinin kahraman kuvvetlerin ulaştığı noktayı ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu bayrağa bu millete bu devlete canımızı kanımızı feda etmeye hazırız. Kanımız, canımız, bütün varlığımız şu al bayrağımıza feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Burada valimizle, jandarma komutanımızla, emniyet müdürümüzle, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Kıran operasyonu hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler almak için geldiklerini dile getiren Vali Pehlivan, "Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve iç güvenliğimizin canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Hakkari Valisi Akbıyık da, "Şırnak-Hakkari ve Van noktalarının kesiştiği noktadayız. Kavaklı, Kato-Marinos Dağı Acar üs bölgesi 3 bin 400 rakımdayız. Bölge itibarıyla Türkiye'nin en hassas bir bölgesindeyiz. Kıran operasyonu kapsamında ucu açık operasyonda çok önemli bir konumdayız. Son terörist kalmayana kadar bitirmeye dönük bir operasyon. Jandarma özel hareket, komandolarımız, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Melih Yiğit/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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