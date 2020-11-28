Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti

28.11.2020 15:15
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti, System.String[]

Tunceli'de düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu yaralanarak Elazığ'da tedavi altına alınan askerleri valiler ziyaret etti.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu yaralanarak Elazığ'da tedavi altına alınan askerleri valiler ziyaret etti.

Dün, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli- Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak belirlenerek imha edilirken, çok miktarda malzeme ele geçirildi. Jandarma timlerinin malzemeleri imha etmesi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Yaralanan 4 jandarma personeli, helikopter ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen askerleri Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten valiler, doktorlardan da jandarma personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - ELAZIĞ

Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti
Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti

Tunceli Ovacık, Jandarma, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Valiler, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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