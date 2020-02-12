Valiliğin otele yerleştirdiği adamın sözleri yürekleri yaktı - Son Dakika

Adana Valiliği tarafından sokakta kalan vatandaşlar soğuktan korunmaları için tek tek toplanarak otele yerleştirildi. Otele yerleştirilen bir adamın, "Kimsem yok, üzerimdeki kıyafetten başka kıyafetim yok, yıkayıp yıkayıp onu giyiyorum. Devletimiz tam zamanında geldi" demesi yürekleri dağladı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesi üzerine sokakta tek bir vatandaşın bile kalmaması için Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğüne talimat verdi. Bu talimat üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, polislerle birlikte kenti sokak sokak gezip sokakta kalan bütün vatandaşları topladı. Vatandaşların soğuktan korunması için büyük çara harcayan ekipler, özellikle otogarda kalanlara ağırlık verdi. Polis, daha sonra sokakta kalan vatandaşları kış boyu kalabilecekleri bir otele yerleştirdi.



Otele yerleştirilen Salih Gülşen (57), kimsesi olmadığını, sürekli otogarda kaldığını söyledi. Üzerine giyecek kıyafeti bile olmadığını, tek kıyafetini yıkayıp yıkayıp giydiğini, çaresiz olduğu için otogarda kaldığını anlatan Gülşen, havaların soğumasıyla sokakta kalmanın çok zorlaştığını belirtti. Gülşen'in "Devletimiz tam zamanında geldi" diyerek duygulanması yürekleri sızlattı. - ADANA