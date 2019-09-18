Son Dakika Haberleri: Valilik: 7 kişi dumandan etkilendi,  2 itfaiyeci patlamada yaralandı
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Valilik: 7 kişi dumandan etkilendi,  2 itfaiyeci patlamada yaralandı

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini 2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.

Valilik: 7 kişi dumandan etkilendi,  2 itfaiyeci patlamada yaralandı, System.String[]

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini  2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

" İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40'sıralarında yangın meydana gelmiştir.  Sözkonusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir.

Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.  Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır"

İstanbul, İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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