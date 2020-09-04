Valilik açıkladı: Ardahan'da düğünlere süre kısıtlaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Ardahan'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere yönelik bazı kararlar alındı.

İl genelinde artan vakaların engellenmesine yönelik İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Cem Gümrükçü başkanlığında toplandı. Toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2 Eylül tarihli "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması istenen açıklamada, "Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklandı. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN