Valilik Açıkladı Eğitime Kar Engeli

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.



Düzce merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Duzce Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle Cumayeri ve Gölyaka'da taşımalı eğitim yapan okullarda 26 Aralık 2018 günü okulların tatil edildiği açıkladı. - DÜZCE

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