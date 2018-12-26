Son Dakika Haberleri: Valilik Açıkladı Eğitime Kar Engeli

Valilik Açıkladı Eğitime Kar Engeli

4 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.

Valilik Açıkladı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler için okullar tatil edildi.

Düzce merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Duzce Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle Cumayeri ve Gölyaka'da taşımalı eğitim yapan okullarda 26 Aralık 2018 günü okulların tatil edildiği açıkladı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 09:59:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik Açıkladı Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]