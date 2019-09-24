Son Dakika Haberleri: Valilik açıkladı: "İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi"
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Valilik açıkladı: "İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi"

49 dakika önce

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Valilik açıkladı:

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.


Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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