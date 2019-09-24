Son Dakika Haberleri: Valilik açıkladı: "İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi"
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Valilik açıkladı: "İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi"

1 saat önce

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Valilik açıkladı:

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

(İHA)

İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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