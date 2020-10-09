Valilik adına dolandırıcılık yaptılar - Son Dakika

Valilik adına dolandırıcılık yaptılar
09.10.2020 14:37
Malatya'da, Valiliğe pandemi cihazı alınma bahanesiyle para dolandırıcılık usulüyle alındı.
Malatya'da, Valiliğe pandemi cihazı alınma bahanesiyle para dolandırıcılık usulüyle alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir özel kurumu arayan şahısların kendilerini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp "Valiliğe pandemi cihazı alınma" bahanesiyle para istendi. Şüphelinin vermiş olduğu hesap numarasına 12 bin TL para yatırıldı. Sonradan, özel kurum yetkilisinin şikayetçi olmaları üzerine paraya bloke konulması için ilgili bankayla yazışma yapıldı.
Polis olayla ilgili tahkikata başladı. - MALATYA
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