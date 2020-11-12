Valilik bahçesinde bomba paniği - Son Dakika

Valilik bahçesinde bomba paniği

12.11.2020 16:01
Valilik bahçesinde bomba paniği, System.String[]

Gaziantep Valiliği önüne bırakılan iki adet şüpheli paket bomba paniğine neden oldu.

Gaziantep Valiliği önüne bırakılan iki adet şüpheli paket bomba paniğine neden oldu. İhbarın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği paketlerden kıyafet çıktı.

Gaziantep Valiliği binasının bahçesine insan yoğunluğunun fazla olduğu öğle saatlerinde bırakılan iki adet şüpheli paket büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve valilik binasında görev yapan polis ekiplerinin fark ettiği şüpheli paket nedeniyle valilik bahçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Önlemlerin ardından olay yerine bomba imha ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, bomba imha ekipleri ise robot kamera ile şüpheli paketi kontrol etti. Şüpheli paketin robot kamera ile kontrol edilmesinin ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, tüm tedbirleri aldıktan sonra şüpheli paketleri açarak kontrol etti. Valilik bahçesinde büyük paniğe neden olan şüpheli paketten çok sayıda çocuk kıyafeti çıkarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ise derin bir nefes aldırdı. Şüpheli paketi, orta yaşlarda erkek bir şahsın bıraktığı tespit edilirken, şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlatıldığı da öğrenildi.

Öte yandan Gaziantep Valiliğine yaklaşık 250 metre mesafede bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016 tarihinde bombalı araç ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuştu. - GAZİANTEP

Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği
Valilik bahçesinde bomba paniği

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Valilik, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valilik bahçesinde bomba paniği - Son Dakika


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