Son Dakika Haberleri: Valilik binasında deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

Valilik binasında deprem tatbikatı

58 dakika önce

Tekirdağ Valiliği binasında düzenlenen deprem tatbikatı nefes kesti.

Valilik binasında deprem tatbikatı, System.String[]
Tekirdağ Valiliği binasında düzenlenen deprem tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta, senaryo gereği mahsur kalan 3 personel AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ Valiliği binasında hizmet veren kurum personellerinden oluşturulan Acil Durum Ekiplerine yönelik, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 1999 Marmara Depremini anma, bölgedeki afet riskleri konusunda bilgilendirme ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale konularında eğitim verilerek ve ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda verilen eğitimde katılımcılara "Temel Afet Bilinci", "Temel İlk Yardım" ve "Temel Yangın Bilgisi" konularında bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimden sonra itfaiye personeli tarafından, acil durum ekiplerine olası bir başlangıç yangınına müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulama eğitimi yaptırıldı. Eğitimin sonunda bina tahliye işlemi başlatılarak çalışanlar acil toplanma bölgesine alındı. Senaryoya göre binada mahsur kalan 3 personel AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi ve tatbikat tamamlandı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, İtfaiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı Depremin merkez üssü Tutluca'da depremzedelerin ilk gecesi Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:51:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik binasında deprem tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]