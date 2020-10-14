Valilik binasının kapıları vatandaşa açıldı - Son Dakika

Amasya'da vatandaşlar, valiliğe ve sunduğu hizmetlere daha rahat ve kolay bir şekilde erişebilmek için, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatları doğrultusunda oluşturulan "Hükümet Köprüsü Giriş Kapısı"nı kullanabilecekler.

Vali Masatlı'nın talimatları doğrultusunda valiliğe giriş için "Hükümet Köprüsü Giriş Kapısı" oluşturuldu. Amasya Valiliği tüm birimleriyle vatandaşların iş ve işlemlerine destek olmak için Vali Masatlı'nın öncülüğünde hizmet veriyor.

Ayrıca vatandaşların Açık Kapı Bürosunda sunulan hizmetlerle devlet ile ilgili tüm iş ve işlemleri için destek talebi oluşturabiliyor ve sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyor.

Bu kapsamda vatandaşların valilik binasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yaya girişine kapalı olan Hükümet Köprüsü girişi artık vatandaşların da kullanımına açıldı.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Vatandaşlarımızın işini zorlaştırmayacağız, aksine kolaylaştıracağız" düşüncesiyle bu talimatı verdiğini belirterek, valilik kapısının tüm halka daima açık olduğunu söyledi. - AMASYA