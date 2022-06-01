Valilik çalışanlarına yangın eğitimi - Son Dakika
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Valilik çalışanlarına yangın eğitimi

01.06.2022 16:29
Valilik çalışanlarına yangın eğitimi

Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arasında Karşılıklı İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolü çerçevesinde muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili valilik personeline teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arasında Karşılıklı İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolü çerçevesinde muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili valilik personeline teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliğinde (SABİTEM) görevli eğitmen itfaiye amiri Ercan Kabadayı ve itfaiye görevlisi Burak Kalın tarafından verilen eğitimde, yangın tüplerinin kullanımı, çeşitliliği, hangi yangın tüpünün hangi tür yangınlarda kullanılacağı, ilk müdahale, korunma yolları ve yangın sırasında doğru tahliye ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgiler sonrası valilik bahçesinde uygulamalı eğitimle devam eden program sonrası açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile valiliğimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılan eğitim tatbikatı personelimize çok faydalı bilgiler kazandırmıştır. Muhtemel bir yangın anında yapılacak doğru ve yerinde adımlar hayati önem arz etmektedir. Bu vesile ile başta Samsun Büyükşehir Belediyemize ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği görevlileri ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yangın eğitim ve tatbikat programına İdari Hizmetler Şube Müdürü Fatma Dursun Atalay, yangın ekip başkanları ve valilik personeli katıldı. - SAMSUN

Valilik çalışanlarına yangın eğitimi
Valilik çalışanlarına yangın eğitimi
Valilik çalışanlarına yangın eğitimi
Valilik çalışanlarına yangın eğitimi

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Kaynak: İHA

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valilik çalışanlarına yangın eğitimi - Son Dakika


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