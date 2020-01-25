Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı - Son Dakika

Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı

6 saat önce

Zonguldak'ta, geçen hafta yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Damar ailesine Zonguldak Valiliği tarafından yardım eli uzandı.

Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı, System.String[]

Zonguldak'ta, geçen hafta yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Damar ailesine Zonguldak Valiliği tarafından yardım eli uzandı.


Zonguldak Valiliği geçen hafta yangında evinde ve eşyalarında hasar gören Damar ailesine yardım elini uzattı. Zonguldak Valiliği tarafından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "19 Ocak 2020 tarihinde evi yanan Turgut Damar isimli vatandaşımız ile ilgili olarak, yanan evler mühendislerce incelenmiş ve aynı gün Vali Erdoğan Bektaş imzasıyla İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığına yazı yazılmış ve 5 bin TL ödenek istenmiştir. Zonguldak Kızılay Başkanlığınca aileye gıda yardımı yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ailenin evi incelenmiş, yapılacak yardımla alakalı dosya kurul gündemine sunulmuş, hafta başında görüşülecektir." - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]